Marotta, Inzaghi 2026, Oaktree: perché l'Inter sarà la squadra da battere

Nel Gran Premio dello Scudetto , stagione 2024/2025, l' Inter campione d'Italia parte in pole position. L'impressione è stata rafforzata nel tardo pomeriggio, registrando l'ufficializzazione del prolungamento del contratto di Simone Inzaghi sino al 2026 e le sue parole introdotte da Marotta , alla prima sortita ufficiale della nuova stagione nelle vesti di presidente. Beppe, però, fresco di Stella d'Oro al merito sportivo, è anche il gran regista del mercato, ruolo efficacemente assolto in collaborazione con Ausilio e Baccin , lavorando divisi per colpire uniti. Così si spiegano i colpi Taremi , Zielinski e Martinez , messi a segno per tempo e la conferma in blocco dei big protagonisti della seconda stella; così si spiega la mancanza di fretta per integrare la rosa dopo l'infortunio di Buchanan che resterà fuori fino a dicembre; così si capisce perché Marotta abbia significativamente rimarcato la solidità di Oaktree .

Inter, Oaktree e le prime mosse

La nuova proprietà, come prima mossa ha rafforzato il legame con Lautaro Martinez; come seconda, in sede di consiglio di amministrazione ha nominato Marotta presidente, confermando in blocco il management, da Antonello ad Ausilio e Baccin che in questi anni hanno collezionato risultati sempre più brillanti, nonostante le difficoltà di Suning: 2 scudetti, 3 Supercoppe di Lega; 2 Coppe Italia, una finale di Champions League e una finale di Europa League. L'Inter ha vinto il suo ventesimo tricolore totalizzando 94 punti in 38 partite: + 19 sul Milan secondo; +23 sulla Juve terza; +25 sull'Atalanta quarta e +26 sul Bologna quinto. Inzaghi ha vantato il miglior attacco (89 gol) e la miglior difesa (22) nonché, il capocannoniere del torneo (Lautaro, 24 reti). Ha imboccato il cammino virtuoso del risanamento dei conti; ha appena chiuso un accordo con il nuovo sponsor principale che le garantirà 120' milioni in un quadriennio; ha visto polverizzarsi 40 mila abbonamenti in 20 giorni; si è già assicurata circa 50 milioni dalla partecipazione alla nuova Champions League, in attesa di sapere dalla Fifa se altri 50 milioni le arriveranno dal Mondiale per club a fine stagione. Salute.