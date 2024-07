Immobile ufficiale al Besiktas. Lazio, finisce un'era: "Legati per sempre"

Con un video postato sui social, la Lazio ha ufficializzato la cessione di Ciro Immobile. La Scarpa d'Oro 2020, con il record di marcature in una stagione di Serie A (36 come Higuian nel 2016), lascia il massimo campionato italiano e passa al Besiktas. "Il Re", soprannome che Immobile si è conquistato a suon di gol in maglia biancoceleste, ha salutato con un lungo messaggio sui canali ufficiali del club quello che da oggi è il suo ex popolo. Passa nella Superliga turca il 34enne attaccante che nel 2021 ha conquistato l'Europeo a Wembley con la Nazionale di Mancini.

Le parole di Immobile Queste le parole di Immobile: "Lascio dopo otto anni bellissimi, percorso eccezionale, come tutte le belle storie c'è un inizio e una fine. Ci catapultiamo al massimo, è stata una bellissima storia d'amore. I tifosi, in questi giorni molto difficili per me, mi hanno mostrato tutto il loro affetto. è stata una decisione presa con la massima serenità, non è colpa di nessuno in questo caso. Appena è arrivata l'offerta del Besiktas ci abbiamo pensato un po'. Lascio una Lazio con un grande allenatore, mi è piaciuto tantissimo il suo approccio con la squadra. Ho cercato di essere d'aiuto fino alla fine. Farò il tifo per loro dalla Turchia".

Il Besiktas annuncia Immobile Un video con quattro corone e qualche frame delle giocate di Immobile, il Besiktas ha preparato così i suoi tifosi alla'annuncio ufficiale del nuovo acquisto che in Turchia ritroverà Mourinho da avversario come nei recenti derby della Capitale. Questa la nota del club turco: "Il Be?ikta? Football Inc. ha informato KAP che sono iniziate le trattative per il trasferimento del calciatore professionista Ciro Immobile. Il comunicato inviato alla piattaforma di divulgazione pubblica dal Be?ikta? Futbol Yat?r?mlar? Sanayi ve Ticaret A.? è il seguente: "Sono iniziate le trattative con il giocatore e il suo club SS Lazio SPA in merito al trasferimento del calciatore professionista Ciro Immobile".

© RIPRODUZIONE RISERVATA