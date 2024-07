Gatti dice no alla Premier: la telefonata di Motta e il doppio ruolo nella Juve

Gatti ha ribadito il suo no alla Premier

Gatti quindi si appresta, al termine delle vacanze post Europeo, a iniziare la sua terza annata in bianconero. Pronto a stupire tutti. Ancora una volta, scettici compresi. La specialità della casa ormai, visto che il cavallo di battaglia della carriera di Federico è diventato appunto quello di andare ogni stagione oltre i propri limiti. Per arrivare sempre più in alto. Per chi in 7 anni è passato dalla campionato di Promozione a partecipare all’Europeo con la Nazionale dopo aver vinto da titolare la Coppa Italia con la Juve, ogni sfida da affrontare deve sembrare un gioco da ragazzi. E così Federico dopo quello al Nottingham Forest dell’agosto 2023 ha ribadito il suo no alla Premier League, col Newcastle che dovrà dirottare altrove le proprie attenzioni per completare il proprio pacchetto arretrato.