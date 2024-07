Giocava alla Juve con Fagioli, ora torna in Italia! Ve lo ricordate?

Una vita in bianconero prima di essere ceduto al Marsiglia. Centrocampista con buone doti qualitative, non a caso può occupare anche ruoli più avanzati come giocare sulla trequarti e all'occorrenza anche come esterno offensivo. È stato nei radar dell'Italia di Mancini, ha fatto uno stage conoscitivo assieme ad altri talenti interessanti della sua età, poi la decisione della Juve di cederlo nell'ambito dell'operazione Aké. Alcuni dettagli che possono aiutarvi a capire meglio di chi stiamo parlando. Lo avete capito? Forse sì, perché sin dalle giovanili è sempre stato uno dei giocatori più interessanti fino all'esordio con la Next Gen nella stagione 2020-21. Ora è tornato in Italia per iniziare la sua nuova avventura.

L'esperienza alla Juve con Fagioli e non solo In bianconero ci è cresciuto sin da piccolo perché all'età di 7 anni la Juventus l'ha prelevato dal Brandizzo. Una vita con la maglia della Vecchia Signora cucita addosso insomma, tutta la trafila nel settore giovanile e poi l'esordio in C. Sembrava il preludio a un passaggio successivo con la prima squadra, ma nell'estate 2021 è stato inserito nell'affare Aké con il Marsiglia. Da lì una stagione con 14 presenze e 4 gol con la seconda squadra prima della cessione all'Odense (proprietaria del suo cartellino) e lo scorso anno il prestito all'Aek Larnaca a Cipro dove è stato eletto il miglior giocatore del campionato.

Prima di parlare di futuro però facciamo un salto indietro tornando ai periodi bianconeri perché in quegli anni ha avuto modo di giocare con alcuni dei giocatori poi arrivati in prima squadra, su tutti Nicolò Fagioli. Il centrocampista classe 2001 è stato il perno di quella formazione U23 prima di andare a fare le sue esperienze in prestito e tornare poi alla base. Insieme a lui anche Dragusin, Iling Junior, Barrenechea o ancora Rafia (in A con il Lecce). Dalla stagione con la Juve a oggi sono passati ben 3 anni e il centrocampista è pronto a tornare in Italia.

Tongya-Salernitana, la situazione Franco Tongya è arrivato questa mattina presto in Italia. È atterrato all'aeroporto di Fiumicino perché svolgerà le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto con la Salernitana. Un'opportunità importante per lui per giocare con continuità in Serie B e tornare finalmente a giocare in un campionato di livello superiore a quelli a cui è stato abituato fino a ora. Un modo per capire se possa avere le qualità per emergere e guadagnarsi poi una eventuale chiamata dai piani più alti, ma per questo ci sarà tempo perché nel mezzo c'è una stagione da giocare e il classe 2002 ha tutta la voglia di mettersi in mostra e farsi notare.

