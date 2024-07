Inter, ufficiale Taremi. Primo iraniano del club: i dettagli dell'accordo

Terzo rinforzo ufficiale per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo gli arrivi di Josep Martinez in porta e quello in mediana di Piotr Zielinski, ecco i nerazzurri ufficializzano anche l'arrivo di Mehdi Taremi. L'attaccante classe 1992, che ha lasciato il Porto da parametro zero, ha siglato un contratto che lo lega all'Inter fino al 30 giugno del 2027. Va così a rinforzare l'attacco, che conta Lautaro Martinez, Marcus Thuram, Marko Arnautovic e Valentin Carboni. Ore campali per i nerazzurri, che ieri avevano ufficializzato anche il rinnovo di Inzaghi fino al 2026.

Mercato Inter, Taremi è ufficiale: la sua carriera Nato nel 1992 a Bushehr, cresce a pane e calcio: suo papà era un calciatore professionista. A 10 anni entra a far parte del settore giovanile del Bargh Bushehr, e ci resta fino al 2006 quando si trasferisce all'Iranjavan. Nel 2014 il passaggio al Persepolis, allenata dal suo idolo Ali Daei. Ed è lì che si consacra: 112 apparizioni e 55 gol segnati. Tre trofei al seguito e due vittorie nella classifica cannonieri. Un rendimento che comporta il trasferimento, nel gennaio del 2018, Al-Gharafa, squadra qatariota, dove incontra uno che all'Inter ha scritto una pagina importante: Wesley Sneijder. Taremi continua a collezionare trofei e numeri importanti, e così si trasferisce in Europa, e precisamente in Portogallo: prima al Rio Ave e poi al Porto.

Con i Dragoes, in quattro stagioni, mette a segno 91 reti, vincendo un campionato, due Supercoppe, tre Coppe del Portogallo e una Coppa di Lega portoghese. Arriva anche l'esordio in Champions League nel 2020/21, stagione in cui mette a segno un gol in rovesciata contro il Chelsea, che verrà poi premiato dalla Uefa come la marcatura più bella dell'intera competizione. Nel frattempo diventa anche punto fermo dell'Iran: con la sua nazionale sigla 50 reti in 85 presenze. Ora l'esperienza in Italia e all'Inter, diventando il primo iraniano nella storia del club nerazzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA