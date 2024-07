Buongiorno al Napoli di Conte, è ufficiale: l'annuncio di De Laurentiis

Il saluto del Torino a Buongiorno

Dopo l'annuncio del Napoli, è arrivato anche il comunicato del Torino, che saluta Buongiorno con una grafica che lo ritrae, da piccolo e da adulto, con la maglia granata indosso. Un'intera carriera al Toro per il classe 1999, fin dalle giovanli, eccezion fatta per i prestiti a Carpi e Trapani. Questa la nota del suo ex club: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Napoli, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Buongiorno. Alessandro Buongiorno è stato un punto di riferimento, in campo e fuori, per tanti ragazzi: un modello da seguire per i giovani che indosseranno la maglia del Toro ispirandosi al suo esempio di impegno, serietà e professionalità. Il Torino FC ringrazia Alessandro per il bellissimo percorso intrapreso insieme in questi anni, lo saluta con un affettuoso abbraccio e gli augura ogni bene nel proseguimento della sua carriera".