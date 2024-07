Soulé, irrompe la Roma! Offerti 30 milioni alla Juve, il giocatore ha detto sì

Detto dell'offerta economica della Roma - senza contropartite tecniche - la Juventus continua a preferire, al contrario del giocatore, l'opzione inglese. Questo perché dall'Inghilterra può arrivare un'offerta più robusta di quella proveniente dalla Capitale. La differenza potrebbe essere colmata però da un escamotage per poter garantire ai bianconeri di avvicinarsi maggiormente alla valutazione fatta dell'argentino di 40 milioni di euro. Inserire una clausola nell'acquisto di una percentuale da incassare in una eventuale rivendita del giocatore (decisamente probabile vista l'età e il talento), un 10/15%, che darebbe la certezza a Giuntoli di raggiungere quella cifra e alla Roma di comprare il giocatore e assicurarsi un talento nella Top 10 degli U21 più forti del mondo, dati alla mano .

I tifosi a Torino lo invocano ma il bilancio è spietato

C'è da dire che Soulé è stato uno dei più attesi a Torino dai tifosi, osannato al momento del suo arrivo al J-Medical per le prime visite mediche e per iniziare la stagione, segno che Mati sarebbe anche pronto a dire la sua in bianconero. "Non te ne andare Mati" e "Devi restare" urlati chiaramente, messaggi chiari dei tifosi che vorrebbero vedere l'argentino con la maglia bianconera dopo la grande stagione che lo ha consacrato al Frosinone - 11 gol e tre assist realizzati in Serie A. Ma il bilancio potrebbe non permetterlo...