Cabal alla Calafiori per Motta: l'interesse Juve-Inter e la scheda

La Juventus e Cristiano Giuntoli sono al lavoro per contiinuare a costruire la nuova rosa da lasciare in mano a Thiago Motta per la nuova stagione. Sul mercato sono già arrivati diversi innesti e tutti interessanti, con voglia di far bene e di dimostrare di poter essere un valore aggiunto per i bianconeri. Douglas Luiz, Khephren Thuram e Di Gregorio sono al momento i tre colpi dell'estate della Vecchia Signora ma la dirigenza starebbe lavorando per portare anche un difensore alla corte del tecnico italo-brasiliano. Diversi i nomi usciti: da Calafiori a Todibo passando per Kiwior e l'alternativa Cabal . Proprio quest'ultimo è l'ultimo uscito su cui ci sarebbe anche la concorrenza dell'Inter.

Chi è Cabal: la storia di un talento

Il calcio è sempre stato un affare di famiglia, visto che il padre per necessità economiche dovette rinunciare a provare a far esplodere il suo talento sul campo per dedicarsi alla famiglia. E il figlio lo ha ripagato alla grande: classe 2001, entra ben presto nel mirino dell'Atletico Nacional, di Medellin. A 13 anni arriva nel settore giovanile e fa tutta la trafila fino all'esordio in uno dei club più importanti della Colombia. Appena 18enne debutta con i grandi e da quel momento non è più uscito anzi, ha iniziato a mettersi in mostra e gli scout dell'Hellas Verona non hanno perso tempo. Arriva in Italia nell'estate del 2022 per una cifra attorno a 4 milioni, non pochi soprattutto per una società come quella scaligera ma che ha sempre creduto nelle sue qualità. E ora è finito nel mirino di due big del calcio italiano quali Juve e Inter, a conferma di come i gialloblù ci abbiano visto lungo.