Novità McKennie: due piste per l’uscita. Juve, in settimana arrivano i milioni

Si accende il mercato intorno a Weston McKennie. Il centrocampista americano - non è un mistero - non rientra più nei piani della Juventus e può lasciare la Vecchia Signora nel mercato estivo. Lavori in corso per trovare la sistemazione giusta dopo che l’ex Schalke nelle scorse settimane ha detto no all’Aston Villa nell’ambito dell’operazione che ha portato Douglas Luiz in bianconero. Sul Maghetto, come è soprannominato il classe 1998 per la passione per Harry Potter, da giorni è in atto il corteggiamento di Josè Mourinho che vorrebbe portarlo al Fenerbahce. Niente da fare. La soluzione turca non stuzzica particolarmente il centrocampista texano, che non appare neppure propenso a un ritorno in patria, dove ci sarebbe l’Inter Miami pronto a far carte false pur di averlo.