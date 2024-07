Berardi e il futuro, Carnevali chiude: "Non c'è niente di concreto"

Nonostante il grave infortunio al tendine d'achille, che non gli ha permesso di scendere in campo nel finale di stagione con il Sassuolo , continua a tenere banco il futuro di Domenico Berardi . L'attaccante classe 1994 è infatti ancora al centro degli interessi di diverse big di Serie A , pronte ad approfittare della situazione. Proprio di questo ha parlato Giovanni Carnevali , amministratore delegato del club neroverde, ai microfoni di Rai 2.

Il dirigente del Sassuolo ha risposto così ad una domanda sulla stella del club neroverde, fornendo anche un aggiornmento sul suo recupero dall'infortunio: "Futuro? Per quanto riguarda Domenico Berardi è il nostro giocatore più importante e il più forte di tutti. La cosa bella è che lui sta recuperando prima del previsto, di questo ne siamo felici e lo aspettiamo. In questo momento non c'è nulla di concreto, il pensiero più importante in questo momento è il suo recupero".

Sassuolo, Carnevali: "Thorstvedt-Fiorentina? Vogliamo tenerlo"

Carnevali ha poi commentato le voci che vedono Kristian Thorstvedt ad un passo dalla Fiorentina: "In questi giorni ho sentito che siamo vicini, che mancano un paio di milioni. La verità è che ad oggi con la Fiorentina non c'è nessuna trattativa, è un giocatore per noi molto importante per noi. Vorremmo trattenerlo perché l'obiettivo principale del Sassuolo è tornare in Serie A con giocatori affidabili".