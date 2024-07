Zirkzee-Manchester United, è ufficiale. Poi l'addio al Bologna: "Ti amo"

Un lungo corteggiamento dalle italiane, e in particolare dal Milan, ma alla fine Joshua Zirkzee si trasferisce al Manchester United . I Red Devils hanno ufficializzato l'acquisto dell'attaccante olandese proveniente dal Bologna per una cifra tutt'altro che banale. Prima esperienza in Premier League per il classe 2001, dopo quelle in Germania, Belgio e, ovviamente, Italia. Per Zirkzee un contratto lunghissimo siglato con lo United: l'accordo avrà infatti durata quinquennale, fino al 30 giugno 2029, con opzione di prolungamento per un sesto anno .

Attraverso i canali ufficiale del Manchester United, invece, l'attaccante ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore dei Red Devils: "Dopo aver discusso con il manager e i dirigenti del club, so che il futuro sarà entusiasmante e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo del Manchester United . Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto alla vittoria; sono pronto per la prossima sfida, per salire di livello nella mia carriera e vincere altri trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la nazionale, ma tornerò pronto ad avere un impatto immediato".

Zirkzee, saluto al Bologna da brividi

Zirkzee era da diversi anni una promettente promessa del calcio mondiale, tanto da attirare fin da giovanissimo le attenzioni del Bayern Monaco. Accasatosi nel settore giovanile dei bavaresi e poi in prima squadra, però, ha disatteso le aspettative. E così il club tedesco ha deciso di cederlo in prestito: prima al Parma, dove le cose non sono andate benissimo, e poi all'Anderlecht dove si è invece ritrovato. La consacrazione arriva però al Bologna, dove si trasferisce a titolo definitivo. Dopo una prima annata di assestamento, nella seconda esplode con Thiago Motta: 37 apparizioni totali, 12 gol e 7 assist messi a referto. Dopo l'incredibile stagione in rossoblù, conclusasi con la qualificazione in Champions League, ora l'avventura al Manchester United.

Eppure il legame con Bologna resterà "per sempre", come testimoniato dal messaggio d'addio pubblicato da Zirkzee sui suoi canali social: "Grazie rossoblù. Non riesco a trovare le parole per spiegare quanto siete importanti per me. Lo stadio, la città, questa squadra, ma soprattutto le PERSONE avranno per sempre un posto speciale nel mio cuore. Spero che per tutto il sostegno e la fiducia che mi avete dato, io abbia ricambiato qualcosa. Il Bologna è finalmente al suo posto e io vi sosterrò e tiferò per voi da lontano! Ti Amo, Bolo. Per sempre".