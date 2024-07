Satriano, il caso Inter: plusvalenza da monetizzare, ma la cifra allontana

Quando Martin Satriano venne acquistato per circa 2 milioni dall'Inter, nel gennaio del 2020 dal Nacional, era una scommessa. Lo svezzamento in Primavera e soprattutto il successivo ritiro estivo del 2021 con la prima squadra nerazzurra permisero a Satri-gol di mettersi in mostra agli occhi di Simone Inzaghi , con l’uruguaiano che stupì il tecnico piacentino meritandosi esordio e più spezzoni sul verde nel calcio dei grandi. Poi, nel primo prestito al Brest , il centravanti mostrò con continuità di cosa fosse capace. La seguente annata con l’Empoli non fu fortunatissima, ma il ritorno in Bretagna, con una stagione strepitosa della sua squadra, arrivata terza e qualificatasi per la Champions League, ha rappresentato la conferma della crescita esponenziale del ragazzo di Montevideo.

Satriano può tornare al Brest

Oggi Satriano è un giocatore vero, sicuramente non pronto per essere il titolare in un top club come l’Inter, ma un elemento potenzialmente prezioso per lidi comunque affascinanti. Ecco perché il club di Viale della Liberazione vuole monetizzare da una sua cessione definitiva, partendo da una valutazione di 10 milioni di euro, che potrebbero anche essere scontati a 7-8. Dal canto suo Satriano cercherà ora di sfruttare le amichevoli estive, tra l’altro in coppia col nuovo arrivato Taremi, per mettersi ancor più in vetrina, attirare nuovi ammiratori e magari convincere proprio il Brest a puntare nuovamente su di lui. I biancorossi transalpini riporterebbero subito in Francia il calciatore, ma al momento la cifra richiesta dall’Inter viene ritenuta eccessiva. Ergo, si proverà ad abbassarla, perché Martin da queste parti piace parecchio.

I sondaggi di Valencia e Stoccarda

Gli agenti del calciatore - Martin da qualche mese è passato ad una agenzia spagnola - hanno ricevuto nel frattempo sondaggi dal Valencia e dallo Stoccarda, senza però entrare davvero nel concreto. Un po’ come accaduto col Genoa, che dovrebbe liberare il proprio reparto avanzato di almeno una o due pedine - data la presenza di Retegui, Vitinha e Ekuban - per far spazio al classe 2001. Satriano quindi si allenerà ora ad Appiano, in attesa di un'offerta che convinca tutti. E a proposito di allenamenti, ieri lavoro di forza e poi lavoro aerobico sul campo per i nerazzurri. Per tutti, ad eccezione di Acerbi, che ha lavorato a parte e lo farà fin quando lo staff non deciderà che potrà tornare in gruppo (non si rischierà nulla, per questo non esiste una data certa).