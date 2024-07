Arthur, la Premier speranza Giuntoli: c'è l'Everton dei Friedkin e non solo

In casa Juve sono iniziate le grandi manovre per quanto riguarda la campagna vendite . Non è tempo però di saldi dalle parti della Continassa, dove puntano a monetizzare al massimo dalle uscite. Serve infatti fare il pieno di incassi per sferrare l’assalto ai prossimi obiettivi di mercato in entrata. Si scalda la pista che porta in Premier League per Arthur Melo . Il regista brasiliano è valutato 15 milioni dai bianconeri: ci pensano Everton (in primis), Newcastle e Wolverhampton. Il suo agente Federico Pastorello è al lavoro per trovare la soluzione giusta al più presto. A proposito di centrocampisti: il Genoa continua a non perdere di vista la situazione legata a Fabio Miretti . Se la Juve decidesse di mandarlo a giocare in prestito o di cederlo, i rossoblù sarebbero pronti a entrare in azione. Sondaggi invece da parte di Everton e club sauditi per Weston McKennie , ormai un separato in casa dopo il no all’Aston Villa. Il suo destino appare segnato: andrà via da qui al 30 agosto, ma al momento non si intravede ancora all’orizzonte la squadra che risponda ai desiderata del texano.

Barbieri, Nicolussi Caviglia, Rugani e Gonzalez

Asse caldo invece tra Juve e Venezia per i trasferimenti in Laguna del terzino Tommaso Barbieri (prestito con diritto di riscatto) e del regista Hans Nicolussi Caviglia (si lavora a una operazione a titolo definitivo per 7 milioni): previsti nuovi contatti in settimana. Riecheggiano, invece, sirene arabe per Daniele Rugani: l’Al Shabab gli ha offerto un ricco triennale, ma il centrale nicchia. Il difensore ha rinnovato solamente due mesi fa e spera ancora di chiudere la carriera in bianconero, anche se Motta l’ha inserito tra i cedibili.

Serve però trovare una soluzione che accontenti tutti. In primis la Juve che punta a incamerare 3-4 milioni dalla sua partenza, ma soprattutto lo stesso giocatore che non intende vestire i panni del pacco postale. Tradotto: spetterà a lui l’ultima parola e la sensazione è che preferisca restare in Italia. Appare destinato a continuare la sua avventura nel nostro Paese pure Facundo Gonzalez, richiesto da Udinese e Verona.