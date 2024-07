Dal Portogallo: Juve sul fantasista Pepe, perché può piacere a Motta

TORINO - La Juventus ha già fatto sul serio sul mercato assicurandosi tre titolari ( Di Gregorio , Douglas Luiz e Thuram Jr ) più un talento del futuro ( Adzic ) quindi adesso la priorità di Giuntoli è vendere per finanziare i prossimi colpi: il jolly del centrocampo Koopmeiners (o una alternativa altrettanto valida) e un difensore centrale, con Todibo sempre in pole (ma non è l’unico profilo seguito). Ma è chiaro che, a fronte di un certo numero di uscite nel fronte offensivo ci sarebbero altrettante operazioni in entrata, possibilmente in prestito.

Soulé verso l'addio

La vendita più vicina sembra essere quella di Matias Soulé, per il quale la Juventus aspetta soltanto la riformulazione dell’offerta da parte del Leicester che potrebbe arrivare tra oggi e domani. Se, come sembra, il club inglese dovesse arrivare a superare i 30 milioni tra parte fissa e bonus (più una percentuale sulla futura rivendita), l’intesa tra società sarebbe completa e mancherebbe soltanto l’ok del giocatore, che in Premier andrebbe a guadagnare 3 milioni di euro a stagione (tra base di stipendio e bonus) dunque più del triplo dell’attuale remunerazione. Difficile che la Roma possa pareggiare l’offerta, soprattutto in breve tempo. Ma il club giallorosso non ha perso la speranza di potersi inserire tra le pieghe della trattativa, facendo leva sulla volontà dell’argentino, che preferirebbe ripartire da Roma, dopo il prestito a Frosinone, anche per motivi personali.

Juve-Roma: operazione Chiesa

La partita è aperta, per di più considerando che la Juventus vedrebbe di buon occhio un’operazione con i giallorossi per Chiesa: così a quel punto Giuntoli completerebbe il doppio colpo in uscita, anche venendo incontro alla Roma con uno sconto per il cartellino dell’azzurro, in scadenza nel 2025 e considerato sacrificabile nei piani tecnici e finanziari del nuovo corso. Con 20 milioni la Roma può assicurarsi Chiesa, una volta che Fede avrà sciolto le riserve sul futuro. E non è da escludere un’altra cessione in attacco per i bianconeri: Milik è in uscita e piace in Turchia. A quel punto, se dovesse servire anche un’alternativa nel ruolo ricoperto d Vlahovic, allora i colpi in entrata nel reparto d’attacco diventerebbero tre, se dovessero appunto andare a segno tutte le cessioni.