Pepe, occhi Juve: l'Italia nel destino, la clausola e quel passaporto…

Juve-Pepe, chi è il nuovo obiettivo di Giuntoli

Pepe cresce nelle giovanili del Gremio, con cui fa il suo esordio nel massimo campionato brasiliano durante la stagione 2016/17. In patria il ragazzo si mette in luce come uno dei principali talenti del paese, realizzando 32 gol in 144 presenze e conquistando la maglia della nazionale under 20. Numeri che attirano subito l'attenzione del Porto, da sempre molto attento ai talenti del calcio sudamericano. I Dragoes decidono di puntare su di lui nell'estate del 2021, quando lo acquistano per 15 milioni di euro. Un investimento importante, che non viene ripagato al 100% fin da subito. Nella prima stagione realizza infatti 4 gol, riuscendo comunque a trovare spazio sotto l'attenta guida di Sergio Conceicao. La stagione successiva migliora i suo numeri, ma è nell'ultima che si consacra definitivamente arrivando al suo record personale di 8 reti stagionali tra competizioni nazionali e Champions League. Numeri che gli permettono di guadagnare anche la maglia della Selecao, seppur nella deludente Copa America chiusa con la sconfitta ai calci di rigore nei quarti di finale contro l'Uruguay.