Chiesa e Dybala sposi… ma con chi? Futuro ancora in bilico

Dove giocheranno Federico Chiesa e Paulo Dybala ? Potrebbe essere una questione di incroci, ma facciamo un passo alla volta. Primo giorno da segnare sul calendario: il 20 luglio. Certamente non si sono messi d’accordo, ma è curioso che l’esterno della Juventus e il fantasista della Roma si sposino nello stesso giorno. Sabato prossimo, infatti, il primo convolerà a nozze con la sua Lucia a Grosseto, mentre il secondo dirà sì a Oriana in una Buenos Aires che non aspetta altro. Per alcune ore, insomma, il calcio sarà un pensiero lontano per entrambi.

Il futuro di Chiesa e Dybala

Ma al netto dei festeggiamenti, il mercato non guarda in faccia a nessuno e il futuro dei due giocatori resta in bilico. Da Roma raccontano che Dybala sia blindato, anche se l’unico anno di contratto che gli rimane e la clausola rescissoria da 12 milioni, valida per i club esteri, in scadenza a fine luglio, non tranquillizzano. In ogni caso è da escludere, come si sussurra nei salotti della capitale, che Paulo possa tornare alla Juve. Anche il contratto di Chiesa scade nel 2025, ma i rapporti con la Juve restano freddi, tendenti al gelido. E allora, dove potrebbe trasferirsi il bianconero? Proprio alla Roma, da dove in realtà spingono per avere Matias Soulé, a sua volta corteggiato dal Leicester. E per non farsi mancare nulla, anche Antonio Conte non smette di sognare Chiesa per il suo Napoli.