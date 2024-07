Lo United perde in amichevole, Sancho non c’è: svelato il motivo

Sancho e la Juve: i dettagli

La soluzione preferita dal direttore tecnico della Juve sarebbe un prestito, che rinviando l’acquisto al prossimo anno, quando Sancho all’ultimo anno di contratto peserà sul bilancio dello United per 17 milioni, permetterebbe di concordare un riscatto non proibitivo. Oggi l’inglese è a bilancio per il doppio (era stato pagato 85 nel 2021) e per meno di 40 a titolo definitivo non si muoverà. Resterebbe il nodo dell’ingaggio, che l’attaccante dovrebbe ridursi dagli 8,5 milioni attuali. O al quale il Manchester dovrebbe contribuire: direttamente in caso di prestito o con una buonuscita in caso di cessione. Quella tra lui e Ten Hag potrebbe essere una "pace" finalizzata esclusivamente a metterlo in vetrina per questa sessione di calciomercato: a Torino non lo perdono di vista e guardano con interesse alla preseason degli inglesi.