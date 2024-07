Ilic, altri 25 milioni al Torino! I giorni d’oro di Cairo

Sono giorni d’oro per Cairo: ci sarà chi gli consiglierà di incorniciare il calendario di questo luglio e di appenderlo in ufficio, per non dimenticare mai queste settimane a dir poco celestiali per le casse del suo Torino, che detiene al 100%. Una cascata di denaro pazzesca, perché (e lo scrivevamo già nelle scorse settimane) di mezzo non c’è solo la cessione preventivata di Buongiorno. Il colpaccio non sono solo o tanto quei 35 milioni più 5 di bonus (di cui 4 facili) elargiti da De Laurentiis: una cifra eccezionale per il Torino, una plusvalenza allo stato puro (soltanto Bremer aveva fruttato di più: 46,9 milioni), ma pur sempre nell’ordine delle cose, per le leggi del mercato e a fronte dell’esplosione di Alessandro. Il vero botto, non certo immaginabile a certi prezzi, riguarda Ivan Ilic: sono in arrivo 23 milioni più 2 di bonus relativamente facili. Morale: tra Buongiorno e Ilic, alla fine Cairo porterà a casa 65 milioni o poco meno. Il play arrivava da una stagione così così, in più era un’eredità controversa di Juric, difatti era stato messo subito sul mercato con la speranza remota di recuperare tutti i 16 milioni spesi. Lo Zenit di San Pietroburgo è poi comparso all’improvviso davanti a Cairo come una visione celestiale. Era il 28 giugno quando su queste colonne si rivelò in esclusiva l’assalto in corso del club russo.