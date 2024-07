Morata, dura entrata sul tifoso dell’Atletico: il commento poi rimosso

Alvaro Morata è uno dei giocatori più discussi degli ultimi giorni. L'attaccante spagnolo, protagonista e capitano della Spagna che ha vinto l'Europeo in Germania , è pronto a lasciare l'Atletico Madrid per tornare in Italia e trasferirsi al Milan . Il suo addio, però, potrebbe lasciare qualche strascico con i tifosi dei colchoneros.

Morata e la 'frecciata' ai tifosi dell'Atletico

Durante la sfilata di lunedì per la vittoria di Euro2024, Morata ha condiviso su Instagram una foto in cui lo si vede mentre mostra la bandiera dell'Atletico Madrid e un tifoso dei colchoneros ha commentato il post scrivendo: "Fa tanto la bandiera dell'Atletico, ma alla fine va al Milan". La risposta, poi cancellata, dell'attaccante ex Juventus: "Adesso non posso andare via, ma dopo il Dortmund volevate buttarmi tutti fuori". Il riferimento è all’eliminazione ai quarti dell’ultima Champions contro il Borussia. Poi, Morata ha ricordato a un altro utente: "Ho vinto l'Europeo da giocatore dell'Atletico".