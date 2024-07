Chiesa-Raspadori, clamoroso scambio Juve-Napoli: perché potrebbe decollare

Chiesa e l'ipotesi Roma

Per quanto concerne il club giallorosso si sarebbe mosso lo stesso Daniele De Rossi con una triangolazione con Dybala per stimolare Federico ad abbracciare l’avventura romanista. Il contatto sarebbe stato utile ma non decisivo, anche perché questi giorni sono intensi anche dal punto di vista personale e non soltanto professionale, visti i preparativi che porteranno Chiesa a sposarsi il prossimo sabato con Lucia Bramani. Il ragazzo, dunque, è chiamato a disegnare un nuovo perimetro calcistico e non solo. A rendere ancora più ingarbugliata la matassa, poi, il fatto che la Roma abbia puntato per lo stesso ruolo Soulé, che però la Juve vuole cedere al Leicester disposto a spendere 10 milioni in più.