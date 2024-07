Koopmeiners gongola, la mossa Juve paga: l’Atalanta ha rilanciato…

Sì, l’Atalanta tira dritto per la propria strada e cerca di accelerare per ottenere il sì anche del Celtic dopo aver già strappato quello di O’Riley , il fantasista inglese naturalizzato danese, individuato come il naturale sostituto di Koopmeiners , sempre più probabile partente con destinazione Torino, ovvero Juventus . La Dea ha definito ormai la nuova proposta al rialzo per ottenere il cartellino del centrocampista dopo che la prima offerta di 15 milioni era stata respinta al mittente. Proprio l’altro giorno si è raccontato della mossa, verosimilmente di disturbo, operata proprio dal club bianconero che ha dimostrato interesse per lo stesso O’Riley, prendendo contatti con l’entourage del giocatore.

Accelerata Koopmeiners

Una sorta di prologo a quella che sarà la prossima accelerata per avere Koopmeiners, vero e primissimo obiettivo del direttore tecnico Cristiano Giuntoli per dotare Thiago Motta del tuttocampista in grado di attaccare la profondità palla al piede, fiondandosi nell’area avversaria alla ricerca del gol. Koop sta pazientemente aspettando la chiamata da sotto al Mole ma anche lui, come la Dea, sa che la Juventus prima di fare la mossa decisiva dovrà vendere una pedina importante. E al momento l’asso più vicino al far incassare un bel bottino alla Continassa è Soulé, con il Leicester pronto per la nuova offerta al rialzo. Dunque Teun continua ad allenarsi con diligenza agli ordini di Gasperini ma sa perfettamente che il suo futuro potrà colorarsi di bianconero. Gli altri indizi che gli arrivano direttamente da Bergamo sono l’interesse del club di Percassi per il centrocampista Brescianini del Frosinone e l’affare del mediano Sulemana, ormai in dirittura d’arrivo con il Cagliari. Tre operazioni che indirettamente sono legate proprio alla futura cessione di Koopmeiners. Per lui, è noto, è pronto sotto la Mole un quinquennale da 4,5 milioni di euro a stagione che il ragazzo non vede l’ora di poter firmare.