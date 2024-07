Sancho e la Juve, Ten Hag complica il colpo mercato: la risposta sul futuro

La Juventus resta sempre interessata a Sancho che lo scorso anno ha giocato la seconda parte di stagione in prestito al Borussia Dortmund , tornando su ottimi livelli di rendimento. Il club bianconero si sente forte del gradimento del giocatore in questione, mentre la prima idea di Giuntoli è quella di arrivare ad ottenerlo in prestito. Questo perchè l'anno prossimo si avvicinerebbe la scadenza del suo contratto con i Red Devils , e le cifre inerenti ad un possibile riscatto potrebbero essere più basse. Un'altra ipotesi presa in considerazione è quella di inserire Chiesa come contropartita, ma sul giocatore azzurro resta molto forte l'interesse della Roma oltre che del Napoli ( con cui si potrebbe lavorare ad uno scambio con Raspador i ).

Juve tra Sancho, Chiesa e Soulé

La Vecchia Signora, in ogni caso, continua a monitorare la situazione per quanto riguarda le ali. Oltre ai dubbi sul futuro di Chiesa, che potrebbe partire per 25 milioni, in ballo c'è anche il destino di Matias Soulé. Dopo l'ottimo anno al Frosinone il talento argentino ha attirato l'attenzione di diverse squadre. Tra queste spicca il Leicester, dal quale la Juve si aspetta un rilancio a circa 35 milioni di euro, con la Roma che resta sullo sfondo. La cessione di Mati, oltre a far sbloccare l'affare Koopmeiners, potrebbe essere d'aiuto nel caso in cui la Juve non riuscisse a trovare un accordo per il prestito di Sancho e fosse costretta ad acquistare l'inglese a titolo definitivo.