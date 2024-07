Mbappé show: "Darò la vita per il Real". Poi bacia lo stemma e cita... CR7

È iniziata l'era Kylian Mbappé al Real Madrid. Visite mediche di rito, primi scatti con la camiseta blanca numero 9 (per cui sono arrivate già decina di migliaia di richieste), visita all'interno della sala trofei del club. E poi il saluto ai quasi 80.000 tifosi al Santiago Bernabeu, che è già diventato iconico. L'attaccante francese ha infatti riprodotto quanto fece nel 2009 Cristiano Ronaldo davanti allo stadio pieno: "Uno, dos, tres, HALA MADRID!", seguito dal bacio sullo stemma delle merengues e dal giro di campo. Un momento che è destinato a fare storia (come il saluto con Zinedine Zidane) e che ha fatto seguito alle prime dichiarazioni di Mbappé da calciatore del Real Madrid.

Mbappé-Real: presentazione di Florentino Perez Sul palco installato all'interno del rettangolo di gioco, il primo a prendere parola è stato il presidente Florentino Perez: "Caro Kylian, sei arrivato. Benvenuto a casa e congratulazioni per aver realizzato il tuo sogno. So bene quanto tu e la tua famiglia siate emozionati. Sei stato qui quando avevi 13 anni e abbiamo visto come ti brillavano gli occhi. Ricorderai sempre quel giorno di dicembre 2012, quando Zidane ti invitò alla Ciudad Real Madrid per incontrare i giocatori che ammiravi tanto. Questo tuo amore ti ha dato la forza necessaria per abbattere tutte le barriere che ti hanno portato a questo stadio. Fin da bambino ha visto che qui accadono cose difficili da spiegare. La gente parla della magia del Bernabéu, ma noi madridisti sappiamo perché accadono. Succedono perché questa squadra e questi tifosi non si arrendono mai e lottano fino alla fine".

"E avete realizzato il vostro sogno perché non vi siete mai arresi -proseguie Florentino Perez-. Siete stati in grado di superare tutte le avversità. Grazie per aver fatto uno sforzo che molti non possono nemmeno immaginare. Benvenuto nel club delle 15 Coppe europee. La tua famiglia è con te. Con te ci sono i tuoi genitori, Fayza e Wilfried. Arrivi al Real Madrid con un grande curriculum. Una Coppa del Mondo con la nazionale francese, sette titoli di campionato, quattro volte nella FIFA World XI e quattro volte nei migliori undici della Champions League, premi Golden Boy e Kopa. Hai appena realizzato la tua stagione più ricca di gol, capocannoniere in Champions League. Avete anche vinto il campionato francese, la Coppa di Francia e la Supercoppa di Francia. Voi, grandi calciatori, siete i grandi riferimenti per i bambini che guardano i loro idoli da ogni angolo del mondo. Vi ringrazio per il vostro amore incondizionato per il Real Madrid. Centinaia di bambini sono arrivati dalla Francia grazie alla vostra Fondazione di beneficenza. Tutto questo ci rende molto orgogliosi. Kylian, benvenuto a casa, benvenuto al Real Madrid".

Mbappé, prime parole da madridista Poi tocca all'attaccante prendere parola: "Buongiorno a tutti. È incredibile essere qui. Ho dormito per molti anni con il sogno di giocare per il Real Madrid. Oggi sono un ragazzo molto felice. Molto felice. Voglio ringraziare il presidente Florentino e tutte le persone che mi hanno permesso di essere qui. Alla mia famiglia, che è molto felice. Posso vedere mia madre, piangere...". Ed è a quel punto che si ferma e bacia lo stemma. Poi riprende: "È un giorno incredibile, incredibile. Fin da bambino sognavo di giocare e questo significa molto. Voglio ringraziare tutti i madridisti. Per molti anni mi hanno dato tanto amore. Grazie a tutti. Ora spero di essere all'altezza di questo club, il migliore del mondo. Darò la mia vita per questo club e per questo stemma". Poi il messaggio destinato ai bambini: "Avevo un sogno e oggi lo sto realizzando. Ho solo un consiglio: con la passione si può ottenere tutto ciò che si vuole. Un giorno potrete essere qui. Sono molto emozionato, significa molto per me essere qui. Sono molto felice di far parte del club dei miei sogni e del più grande club della storia del calcio". Poi la conclusione e la 'citazione' di CR7, il suo idolo: "Non voglio dire di più, non voglio piangere. Ma prima voglio fare qualcosa con voi: Uno, dos, tres, Hala Madrid!".

