"Di Gregorio è mio, poi parliamo di soldi": Galliani rivela il blitz di Giuntoli

In casa Juve continua a tenere banco il futuro di Wojciech Szczesny , in uscita dal club bianconero dopo l'acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza . Il polacco potrebbe compiere proprio il percorso inverso, visto che il club brianzolo sta coltivando il sogno di accogliere l'ex Arsenal. Un'operazione complicata soprattutto per lo stipendio del classe 1990, ma in cui Adriano Galliani vuole credere come confermato oggi nel corso di un evento.

Monza, Galliani: "Szczesny non è solo un sogno"

L'amministratore del club brianzolo, durante l'incontro per la conferma della partnership con Motorola, ha risposto così ad una domanda sul possibile arrivo del portiere polacco dalla Juventus: "È a metà tra la suggestione e il sogno. Chissà… vedremo se potrà diventare una trattativa. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva. Il bello del mercato è che quello che non è successo in un mese, può succedere in un minuto, neanche in un giorno. Vediamo cosa succede, bisogna stare calmi, il mercato finisce il 30 agosto alle ore 20. Cercheremo di fare una squadra competitiva. Giuntoli? Ho aperto adesso il mio telefonino e l’ultima chiamata è del mio amico Cristiano. Non posso dire bugie, il telefono registra tutto, vediamo. Szczesny ha offerte faraoniche dall’Arabia, vediamo. Sognare non costa nulla".