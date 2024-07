Morata, è Milan! "Ho salutato tutti all'Atletico. Ora faccio le visite"

MADRID (Spagna) - Conclusi i festeggiamenti per il 4° europeo vinto dalla Spagna nella sua storia è arrivato il momento di tornare in Italia per Alvaro Morata dove lo attende una nuova avventura. Il giocatore spagnolo e Juventus sosterrà mercoledì le visite mediche per chiudere l'iter burocratico che poi lo porterà alla firma con il Milan, passaggio in rossonero che lo stesso Alvaro ha confermato. All'uscita del centro sportivo di Los Angeles de San Rafael (località vicino Madrid), dove l'Atletico Madrid è in ritiro, l'attaccante ha dichiarato: "Era importante salutare oggi i miei compagni e il mister, abbiamo passati bei momenti e anche brutti ma questo è il calcio" aggiungendo: "Adesso Milan? Sì, devo prima fare le visite mediche e tutto ma sì".