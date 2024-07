Ilic, ciao ciao Toro: per Cairo altra cascata di soldi dopo Buongiorno

TORINO - Ciao ciao, Ivan: e tante grazie. Chissà se qualcuno, ai piani alti del Torino, pronuncerà almeno in cuor suo, se non in faccia a Ilic, queste parole. Con un bel sorriso sulle labbra, naturalmente. Tante grazie per davvero: perché non è da tutti accettare di andare a giocare in Russia, producendo una cascata di denaro. Ivan Ilic era stato preso nel gennaio del 2023 al termine di un lungo duello con il Marsiglia. Per giorni si erano sfidati a colpi di sorpassi e controsorpassi, il Torino e il club francese. Fino a quando, in chiusura della finestra invernale del mercato, non fu Cairo a imporsi con un ultimo rilancio decisivo: prestito di 5 mesi con obbligo di riscatto a 16 milioni e in aggiunta un milione di commissioni. Doppia soddisfazione per Ivan Juric, che lo aveva allenato a Verona: il tecnico croato considerava il play serbo non solo un suo pupillo, ma anche l’elemento chiave in grado di far decollare il gioco. Una speranza risultata vana, però: con 45 presenze in un anno e mezzo tra campionato e Coppa Italia, 6 reti e 5 assist gol, Ilic non è riuscito a sfondare, diffondendo un rendimento a corrente alternata. Complessivamente sufficiente, ma non certo brillante, tanto più pensando a quei 16 milioni. Un po’ come nella Serbia agli Europei. Il Torino lo ha messo sul mercato, a campionato finito, anche per tagliare certe “eredità” legate a Juric.