Torna il mercato, torna l’Arabia: petrodollari sull’Europa! Chi parte

Una cascata di petrodollari è pronta a riversarsi sul calcio europeo. Oggi apre ufficialmente il calciomercato in Arabia Saudita e parecchie società guardano ancora al Vecchio Continente come il supermarket preferito, dove fare shopping per rinforzare i propri club. A suon di grandi colpi e operazioni milionarie. D’altronde se c’è una cosa che non manca da quelle parti sono i tanti soldi da spendere e così gli arabi si apprestano ad andare all’assalto di numerose stelle delle big europee. Una delle prime destinate a volare nella Saudi Pro League è Pierre-Emerick Aubameyang , pronto a dire addio al Marsiglia per accasarsi all’ambizioso Al-Qadsiah, che gli ha offerto un biennale da 15 milioni a stagione.

I nuovi colpi in canna dei sauditi

Dopo Nacho e Nandez sarà Auba il terzo colpo di mercato del club appartenente a Saudi Aramco, che aveva corteggiato (senza successo) pure Alvaro Morata (ha preferito tornare in Italia) e Mauro Icardi (intenzionato a restare al Galatasaray). L’Al-Ahli prepara l’assalto a Kevin De Bruyne (Manchester City). Attivissimo l’Al-Ittihad che è all’assalto di Moussa Diaby: accordo trovato con l’esterno offensivo per un ricco quadriennale; mentre l’Aston Villa non ha ancora accettato la proposta da 60 milioni messa sul piatto dai gialloneri. Intanto però la formazione allenata da Blanc ha chiuso l’acquisto di Houssem Aouar dalla Roma per 12 milioni: per il centrocampista ex Lione contratto triennale con opzione per un quarto anno. E non finisce qui: nel mirino ora c’è un centrale dopo il no di Varane. Un’idea porta a Lenglet, in esubero al Barcellona.