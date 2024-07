Uscite Juve, da Nicolussi a Kostic: qualcuno fa cambiare idea a Motta…

TORINO - Si accende il mercato intorno ad Hans Nicolussi Caviglia. L’ultima squadra in ordine di tempo a bussare dalle parti della Continassa per il regista valdostano è stata il Lecce, alla ricerca di un sostituto di Joan Gonzalez che non ha ricevuto l’idoneità sportiva. Una soluzione, quella giallorossa, che non sembra intrigare particolarmente il classe 2000, che sta andando a tavoletta in questi primi giorni di ritiro per provare a impressionare Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano apprezza HNC e lo sta studiando con attenzione. Tradotto: non è scontato che sia proprio Nicolussi il centrocampista giovane tra quelli bianconeri a dover lasciare la Juventus in questa finestra di mercato. Sullo sfondo restano sempre Como, Parma e soprattutto Venezia, che in settimana parlerà con i rappresentanti del giocatore e la dirigenza juventina per provare a portarlo alla corte di Eusebio Di Francesco a titolo definitivo per 7 milioni.