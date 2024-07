Real Madrid, Perez e il suo Dream Team: "C'è anche Alexander-Arnold"

Il Real Madrid vuole costruire una squadra dei sogni. Dopo l'arrivo di Mbappé, infatti, che già ha fatto fantasticare e non poco gli 85 mila tifosi presenti al Bernabeu nel giorno della sua presentazione come nuovo numero 9 dei blancos, Florentino Perez è alla ricerca di un terzino per rinforzare le corsie esterne. Nei mesi scorsi è uscito spesso il nome di Davies del Bayern Monaco, ma nelle ultime ore si è fatto forte quello di Alexander Arnold del Liverpool.

Real Madrid-Alexander Arnold, la situazione Il Real Madrid starebbe lavorando sotto traccia per arrivare al terzino del Liverpool e finalista con l'Inghilterra agli Europei in Germania. Alexander Arnold ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025 con i Reds e al momento non si è ancora parlato di rinnovo.

Proprio per questo motivo il Real Madrid, secondo quanto riportato dalla Bild, starebbe sondando il terreno per cercare di capire la fattibilità dell'operazione per portare un altro colpo importante nella rosa di Ancelotti. Florentino Perez vuole continuare a costruire il suo Dream Team e per farlo vuole completare un altro acquisto importante dopo quello della stella francese. I contatti secondo il quotidiano tedesco sarebbero iniziato un mese fa e il giocatore avrebbe mostrato interesse per un potenziale trasferimento.

