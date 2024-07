Soulé, l’agente alla Continassa. Il mercato Juve si accende: spunta una novità

Soulé, la Roma non molla

Ma il tempo stringe e di offerte ufficiali via pec da parte dei giallorossi alla Juventus non ne sono ancora arrivate: la Roma ha dalla sua il gradimento totale del giocatore e un accordo trovato a livello economico per l’ingaggio, ma il club bianconero preferirebbe la soluzione in Premier anche perché deve monetizzare per lanciare l’assalto definitivo a Koopmeiners. Per il momento Soulé si allena alla Continassa agli ordini di Thiago Motta, che lo avrebbe anche tenuto con sé volentieri per valutarne meglio l’utilità nel suo progetto tecnico: tuttavia le esigenze di bilancio e di mercato spingono l’argentino sempre più lontano da Torino. Le varie parti si aggiorneranno nelle prossime ore per tirare le fila e capire due aspetti: se il Leicester effettuerà un nuovo rilancio, quello decisivo, sfondando il muro dei 30 milioni oppure se il West Ham effettuerà il sorpasso sulla concorrenza della Premier, con la Roma che si prepara a formulare un’offerta. E a quel punto, con le risorse ricavate dalla cessione dell’argentino, partirà la corsa per Koop mentre l’Atalanta attende la risposta del Celtic per O’Riley.