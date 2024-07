Yoro, dopo Zirkzee il Manchester United continua a spendere: altri 60 milioni!

Non rallenta il mercato del Manchester United. Dopo l' ufficialità di Zirkzee , acquistato dal Bologna per 45 milioni - con contratto quinquennale - i Red Devils si preparano ad accogliere il difensore Leny Yoro , in arrivo dal Lilla e prossimo a sostenere le visite mediche per poi procedere con la firma del contratto. Il francese classe 2005 è uno dei nomi caldi del calciomercato, che ha attirato alla finestra alcune tra le big d'Europa.

Le cifre dell'affare

Di Yoro si era parlato anche in Italia, con l'Inter che aveva sondato il profilo del giocatore sul quale c'erano già puntati gli occhi anche di Real Madrid e Psg. Il francese si unirà però alla corte di Ten Hag, confermato sulla panchina dello United per risollevare le sorti del club dopo l'8º posto in classifica della passata stagione - la squadra non è andata oltre la fase a gironi in Champions, consolandosi in parte con la 13ª FA Cup conquistata in finale contro il City di Guardiola - . Il Manchester ha così battutto la concorrenza degli altri club accordandosi con il Lilla per la somma di 62 mln di euro.