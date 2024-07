Morata: "Milan, non vedo l'ora. Convinto da Ibra". E ora Fullkrug o Abraham

MADRID (Spagna) - "Perché ho scelto il Milan? Semplice: il motivo è stato la fiducia di Zlatan Ibrahimovic, della squadra, dell'allenatore. Non vedo l’ora di iniziare, devo fare le vacanze perché devo stare con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto, altrimenti mi allenerei già domani". Sono le prime parole, ai microfoni di Sky Sport, del neo-attaccante del Milan Alvaro Morata, dopo aver svolto le visite mediche a Madrid: "È un po' come tornare a casa - prosegue l'ex Juve -. Mi avete sempre trattato con un rispetto incredibile, non vedo l'ora di andare in vacanza in Italia e allenarmi con la squadra prima di tornare in Serie A. Cosa mi hanno trasmesso Ibrahimovic, Fonseca e Furlani? Tante cose positive. So che questi sono i migliori anni della mia carriera, e voglio perciò andare in un grande club come il Milan. Numero di maglia? Non so ancora se prenderò la 9. Ne dobbiamo ancora parlare", conclude il fresco Campione d'Europa con la Spagna.