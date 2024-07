Modric infinito, è ancora Real Madrid: ufficiale il rinnovo di contratto

Le buone notizie in casa Real Madrid sembrano non finire mai. Dopo la presentazione faraonica di Kylian Mbappé al Santiago Bernabeu, è ufficiale il rinnovo per un'altra stagione di Luka Modric. Il numero 10 delle merengues, arrivato nel 2012 ai tempi di José Mourinho, si appresta dunque ad affrontare la sua tredicesima stagione con la camiseta blanca. Se Toni Kroos ha deciso di lasciare il Madrid e di ritirarsi, per Modric quel momento non è ancora arrivato.