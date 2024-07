Percassi avverte la Juventus: "Koopmeiners fondamentale, la sua cessione..."

Percassi sul futuro di Koopmeiners

Ad inizio giugno, Percassi si esprimeva così sul futuro del talento olandese: "Juve in cerca di Koopmeiners? Se Giuntoli chiama, io rispondo". Ora la versione del dirigente della Dea sembra essere più conservativa con il centrocampista che pare non compare più nella lista dei giocatori in uscita: “Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è stata prevista dalla società la sua cessione, sono chiaro, non è mai stata prevista la sua cessione". In conferenza stampa Percassi ha dunque indicato la strada da percorrere con Gasperini che non vuole privarsi di una pedina fondamentale del suo scacchiere. Quali saranno i possibili sviluppi?