Calafiori, che succede? Tra Bologna e Arsenal l'affare è fermo: andrà in ritiro

Sembrava una trattativa praticamente fatta, solo da ratificare. E invece le cose per il trasferimento di Riccardo Calafiori dal Bologna all'Arsenal potrebbe incredibilmente complicarsi. Il difensore, che interessava anche alla Juve, non sarebbe più così certo di riuscire a vestire la maglia dei Gunners. Il motivo? Una terza incomoda ma no, non si tratta di una squadra interessata al suo acquisto.