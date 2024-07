Rivoluzione Motta: da Szczesny-Huijsen a McKennie-Chiesa, così cambierà la Juve

Quanto cambierà la Juventus di Thiago Motta rispetto all’ultima versione di Allegri? Tanto, tantissimo, al punto che non basterebbe una formazione di titolari. Sono undici gli esuberi? Di più, anche 12 o 13, se contiamo tutti coloro che non avrebbero spazio in prima squadra. Da Szczesny ad Arthur, da Kostic a Milik passando per Chiesa, Rugani, Huijsen, De Sciglio e McKennie, sono coperti praticamente tutti i ruoli. E c’è pure Soulé, che resta cedibile come gli altri in caso di maxi-offerta. Ma perché Motta intende rivoluzionare l’organico? Sostanzialmente perché l’ex tecnico del Bologna e Allegri non hanno molto da condividere. Thiago è abituato ad allenare calciatori bravi a difendere e ‘offendere’, poco solisti e più altruisti, ma soprattutto disposti ad adattarsi a sistemi di gioco differenti.