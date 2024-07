Juve, senti Adeyemi: “Felice a Dortmund ma nella vita non ci sono garanzie"

La Juve è una delle società più operative di questo inizio di calciomercato estivo. Cristiano Giuntoli lavora per rivoluzionare e migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta in vista della prossima stagione. Dopo aver piazzato già diversi colpi, come Di Gregorio e Douglas Luiz, i bianconeri continuano a lavorare sul mercato e tra i vari oviettivi della Vecchia Signora c'è anche Karim Adeyemi per quanto riguarda gli esterni d'attacco.