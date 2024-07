Milan, Morata è già da record: numeri impressionanti sul mercato

Dopo la gioia per la conquista dell' Europeo da capitano con la Spagna, Alvaro Morata è pronto a diventare un nuovo calciatore del Milan . L'attaccante ha infatti già effettuato le visite mediche, con l'annuncio ufficiale del club rossonero atteso ormai a breve. Un ennesimo trasferimento nella sua carriera, che gli ha fatto toccare un record storico per il calcio spagnolo e che difficilmente potrà essere battuto anche nei prossimi anni.

Milan, Morata è già da record sul mercato

Il trasferimento dell'attaccante al Milan per 13 milioni di euro si va ad aggiungere ai tanti già effetuati nel corso della sua carriera. Morata ha infatti indossato le maglie di Real Madrid, Juventus, Chelsea e Atletico Madrid, smuovendo una quantità impressionante di denaro. Delle operazioni di mercato che sommate arrivano alla faraonica cifra di 217 milioni di euro, che rendono il classe 1992 come il calciatore più prezioso nella storia del calcio spagnolo. Al secondo posto c'è un altro protagonista assoluto dell'Europeo come Marc Cucurella del Chelsea, ben distante però a quota 101 milioni di euro.