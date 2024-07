"Hack, spunta un nuovo nome per la Juve: Giuntoli si informa"

Juve, nuovo obiettivo Hack: chieste informazioni

Secondo Florian Plettenberg, giornalista di punta sul mercato per Sky Sport Germania, la Juventus sarebbe interessata a Robin Hack. L'esterno classe 1998 lascerà con tutta probabilità il Borussia Monchengladbach in questa sessione di calciomercato. Sul calciatore c'è il forte interesse dello Stoccarda, che al momento rimane il club più vicino a prenderlo per sostituire Silas o Chris Fuhrich. Giuntoli si sarebbe comunque informato sulla situazione, anche per capire i costi dell'eventuale operazione. Il prezzo fatto dal Monchengladbach dovrebbe infatti essere di poco superiore ai 10 milioni di euro, con la Juve che potrebbe coprire l'eventuale partenza di uno tra Chiesa e Soulé con una scelta low cost per poi reinvestire parte del budget su altri obiettivi prioritari come Koopmeiners e Todibo.