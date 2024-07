Bento-Al Nassr, è ufficiale. E Szczesny dove va? Il sogno di Galliani...

"Szczesny un sogno che non costa nulla". Adriano Galliani qualche giorno fa ha proferito queste parole riguardo le voci su un interessamento del portiere polacco da parte del Monza. L'estremo difensore è stato in vacanza in queste settimane dopo l'eliminazione della Polonia ai gironi degli Europei e il suo futuro è ancora incerto. Il "Condor" (come viene chiamato dai tempi del Milan l'ad dei brianzoli) ci ha da sempre abituato a colpi particolari per far infiammare la piazza (al Milan sono stati diversi) e il portiere potrebbe essere uno di quelli nonostante lui abbia ritrattato nelle sue parole. L'indizio, però, è arrivato dall'Arabia Saudita perché l'Al Nassr, squadra di Ronaldo vicina a Szczesny qualche settimana fa, ha ufficializzato un nuovo portiere.