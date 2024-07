Cabal-Juve, le cifre ufficiali. Juan: “CR7 idolo”. Sull’incontro con Motta...

Cabal, le prime parole da giocatore della Juve

Cabal ha dichiarato: "Sono molto felice di arrivare in questa squadra che è una delle più grandi del mondo, fin da piccolo portavo la sua maglia che non era neanche quella ufficiale. Ora porto questa mitica divisa. Da piccolo tifavo Juve. Sono un giocatore che può giocare difensore o terzino, sono molto veloce. Sono un bravo ragazzo dentro e fuori dal campo. Mi ispiro a Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Cannavaro. Ce ne sono tanti, loro sono i miei idoli. Obiettivi alla Juve? Prima arrivare e cercare spazio per giocare, poi vincere tutto. Con Motta ho parlato questa mattina, è molto simpatico, è un ex giocatore che già era bravissimo prima. In Colombia ora sono tutti in festa, questo è un passo importantissimo per me, per la mia famiglia e per i bambini del posto da dove vengo che lottano per i loro sogni. Spero di vedere presto i tifosi della Juventus e spero che si fidino di me".