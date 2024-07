Chiesa-Raspadori, il puzzle tra Juve e Napoli: perché potrebbe funzionare

Un’idea non ancora trasformata in parola, ma che aleggia nell’aria a Torino e a Napoli. Un’idea figlia di due situazioni che potrebbero incastrarsi perfettamente, come due pezzi du un puzzle che però è ancora presto per mettere sul tavolo. Perché hanno qualche angolo da smussare e perché potrebbe essere avvantaggiato chi farà la seconda mossa. I pezzi in questione sono le situazioni di Federico Chiesa alla Juventus e di Giacomo Raspadori al Napoli e, nell’attesa che maturino i tempi perché l’idea possa diventare parola (servirà intanto che tornino dalle vacanze), vediamo perché potrebbero incastrarsi. Da un punto di vista tattico lo facciamo con l’aiuto di House of Calcio, canale social di approfondimento che utilizza i dati della Math & Sport di Adriano Bacconi, gli stessi della Lega di Serie A.