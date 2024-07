Ibra rivoluziona il Milan: la risposta di Rabiot e il grande salto di Camarda

Il centrocampo è il reparto che il Milan ha maggiormente rivoluzionato nell’estate 2023 quando sono arrivati Loftus-Cheek , Reijnders e Musah . Tutti e tre rimarranno - i primi due saranno anche due punti fermi del 4-2-3-1 di Fonseca -, però l’andamento della stagione ’23-24 ha evidenziato come serva alla mediana rossonera un elemento che porti maggiore equilibrio difensivo, quello che, per ragioni differenti, non sono riusciti a dare né Bennacer (tornato a pieno regime solo a gennaio dopo il grave infortunio al ginocchio del maggio 2023) e Adli. Non a caso il Milan da mesi ha messo nel mirino Youssouf Fofana , 25enne nazionale francese, in scadenza di contratto col Monaco nel 2025. Il giocatore, già prima dell’Europeo, ha dichiarato di voler andare via e nelle ultime settimane ha trovato un accordo col Milan per un contratto di cinque anni a 2.5 milioni. Tutto fatto? No, anche perché il Monaco non intende scendere dai 25 milioni di valutazione, mentre il Milan è partito da una base bassa, poco più di 10 milioni con alcuni bonus per arrivare intorno ai 15-16. La distanza è dunque ampia, anche perché il Monaco ha visto il Nizza cedere alla Juventus per 20.6 milioni complessivi Khephren Thuram, pure lui in scadenza 2025 e non convocato da Deschamps per l’Europeo. Fofana, comunque, un po’ come Pavlovic per la difesa, rimane la prima scelta del Milan per rinforzare il centrocampo. Ovviamente i rossoneri hanno anche dei piani alternativi, due in Brasile.

Milan, le mosse a centrocampo

Al 22enne André Trindade del Fluminense, emerso nelle scorse settimane, si è ora aggiunto Richard Rios, nazionale colombiano classe 2000 del Palmeiras. Titolare nell’ultima Copa America, persa dalla Colombia in finale contro l’Argentina di Lautaro Martinez, Rios è però valutato molto dal Palmeiras: c’è una clausola da 60 milioni e probabilmente ne serviranno comunque non meno di 30 per portarlo in Italia. Il mediano rimane la priorità, ma potrebbe non essere l'unico inserimento a centrocampo dove non sono intoccabili Bennacer, Adli e Pobega. L'algerino - clausola da 50 milioni, ma già con 30-35 potrebbe partire - piace in Arabia, così come il francese, mentre Pobega, utile per la lista Uefa in quanto cresciuto nel vivaio rossonero, ha delle richieste in Italia. Ovviamente non partiranno tutti e tre, ma l'uscita di uno o due, aprirebbe lo spazio a un altro acquisto, una mezzala di gamba e offensiva. Non è un mistero che il Milan abbia fatto un sondaggio - e un'offerta - ad Adrien Rabiot.

Attenzione a Samardzic

Ora che la Juventus è ufficialmente uscita dai giochi, il Milan aspetta una risposta, seppur con poco ottimismo (i rossoneri hanno messo sul piatto un triennale da 7 milioni fra base e bonus, ma le richieste di mamma Veronique sono superiori). Piuttosto attenzione a Lazar Samardzic. Il 22enne serbo-tedesco dell'Udinese, da dodici mesi è un uomo mercato con due trasferimenti e mezzo saltati, spesso per colpa delle richieste economiche del suo entourage: quello più clamoroso all'Inter nell'estate scorsa, poi quelli con Napoli (soprattutto) e Juventus a gennaio. Adesso ci pensa - anche - il Milan. Il giocatore è in uscita dall'Udinese che lo valuta 25 milioni. I rossoneri lo considerano un'ottima alternativa a Reijnders come mezzala o Loftus-Cheek come trequartista e nei prossimi giorni avranno un incontro col papà-agente. Le eventuali richieste per le commissioni, più che per l'ingaggio, potrebbero risultare decisive.