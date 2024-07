All-in Juve, non solo Cabal: l’altro colpo in difesa anticipato da Giuntoli

Dopo Di Gregorio in porta e Douglas Luiz e Thuram a centrocampo, Juan Cabal è il primo colpo della Juventus in difesa. Il ventitreenne colombiano, esploso nel Verona da terzino sinistro ma capace di giocare anche da centrale, è arrivato ieri mattina alle 9.30 al J Medical, tra l’entusiasmo dei tifosi, ha sostenuto le visite e nel pomeriggio ha firmato il contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 2029. Circa 1,2 milioni netti a stagione il suo ingaggio, mentre al Verona ne andranno 11 più 2 di bonus e la Juve ne pagherà anche 1,8 di oneri accessori. «Sono molto contento di arrivare in una delle squadre più grandi del mondo e di portare questa maglietta: quando ero piccolo ero tifoso della Juve e ne portavo una non originale e ora indosso la mitica... sono felice! E anche tutta la mia famiglia e i miei amici in Colombia sono in festa», ha detto il colombiano presentandosi come giocatore: «Posso giocare terzino e centrale, sono molto veloce e sono un bravo ragazzo dentro e fuori dal campo. I miei modelli? Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Cannavaro... Il mio primo obiettivo qui è trovare spazio per giocare, il più grande è vincere tutto. Ho già parlato col mister, è molto simpatico, è stato un grande giocatore e gli ho detto che voglio lavorare per diventarlo anche io. Ai tifosi prometto che lascerò sempre questa maglia sudata».