Osimhen, ciao Napoli: c’è l’intesa con il Psg. Conte ha già il sostituto

Il Psg si avvicina a Victor Osimhen . Il bomber del Napoli ha già raggiunto coi parigini un’intesa di massima per un quinquennale da 14 milioni a stagione, ora la società francese deve trovare una quadra sul prezzo del cartellino. Intanto gli azzurri hanno già bloccato il sostituto del nigeriano: Romelu Lukaku . Il centravanti del Chelsea non vede l’ora di tornare in Italia alle dipendenze di Conte e ha detto sì alla proposta triennale da 6,5 milioni annui messa sul tavolo da De Laurentiis , pronto a pagare 25 milioni il suo cartellino . Lavori in corso. Gli stessi che caratterizzano la vicenda Hermoso : il Napoli ha offerto al centrale spagnolo un triennale da 4 milioni all’anno più bonus e aspetta una risposta. Dentro o fuori. Nel frattempo c’è Ostigard in uscita , per lui il Rennes è disposto a spendere 5,5 milioni. Fatta per il rinnovo di Folorunsho fino al 2029 , mentre per quello di Kvaratskhelia appuntamento a fine mese col papà Badri e l’agente Mamuka Jugeli a Castel di Sangro: tira aria di fumata bianca. In uscita Gaetano : può andare a titolo definitivo al Cagliari, Lindstrom è vicino all’Everton .

Il calciomercato si accende

Sempre molto attiva la Roma che non molla la presa per Soulé (rientrato alla Juventus) e va a caccia del nuovo bomber: fari puntati su En-Nesyri (Siviglia) e David (Lille). Passi avanti pure per Dahl (Djurgardens) e Assignon (Rennes). Da una sponda all’altra del Tevere, dove manca solo l’ufficialità per il passaggio di Castrovilli alla Lazio (ha firmato un annuale da 2 milioni con opzione per altre due stagioni) che ha chiesto informazioni per l’esterno offensivo Djukanovic (Hammarby). Inoltre la società biancoceleste ha ceduto in prestito Kamenovic all’Yverdon ed è al lavoro per blindare Sardo fino al 2027. La Fiorentina vuole continuare a rinforzarsi: dopo Pongracic ora vuole Colpani (Monza). In dirittura d’arrivo il rinnovo di Ranieri, mentre Kouamè è richiesto dal Maiorca. Continua a rinforzarsi il Como: dopo Reina si attende solo l’ufficialità per Alberto Moreno (annuale con opzione), Pau Lopez (prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza) e Varane (la settimana prossima la firma). Restando in Lombardia, l’Atalanta insiste per Brescianini (Frosinone), che piace anche al Napoli, e O’Riley (offerti 20 milioni al Celtic), nel frattempo preso il giovane Mungari dal Lecco (contratto fino al 2027) e Miranchuk è sempre più vicino all’Atlanta United per 11 milioni. L’Udinese aspetta una risposta da Alexis Sanchez: offerto un annuale con opzione. Da uno svincolato all’altro: pressing del Lecce per Praet, Sensi può tornare al Monza, mentre Hummels resta nel mirino del Bologna che ci prova pure per Rugani (Juventus). A proposito di difensori: ci siamo per il ritorno di Viti (Nizza) all’Empoli, che ha preso Vasquez e Colombo in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Genoa a caccia di un portiere: nel mirino Gollini, Silvestri e Joronen. Infine il Verona è in chiusura per Kastanos (Salernitana) e Charlys (Vitoria).