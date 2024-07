Colpo Juve U20, arriva Djahl: chi è l'attaccante classe 2006

La Juventus U20 è pronta ad accogliere un nuovo rinforzo. Ufficiale la firma di Rayan Djahl , attaccante classe 2006. Il giocatore si è già aggregato alla squadra, mettendosi sin da subito a disposizione di mister Magnanelli. I giovani della Primavera hanno già iniziato gli allenamenti due giorni fa, per preparare al meglio la prossima stagione, con nuovi innesti che potrebbero aggiungersi in corsa.

Chi è Djahl e l'annuncio ufficiale

Il ragazzo, nonostante la giovane età, è già nel giro della nazionali di categoria dell'Algeria. È mancino, con una decisa propensione offensiva. Di seguito il comunicato ufficiale della società bianconera per annunciare l'arrivo di Djahl: "Un nuovo ingresso nel settore giovanile della Juventus: Rayan Djahl entra a far parte del Club bianconero. L’attaccante francese classe 2006, dopo le esperienza in Francia, ha firmato un accordo di due anni con la Juventus e farà parte, questa stagione, dell’Under 20 bianconera. Benvenuto in bianconero Rayan!"