Rugani con le valigie, per Szczesny nuova Arabia. McKennie, niente Germania

C’è sempre parecchio fermento in casa Juve per quanto riguarda le uscite. Wojciech Szcz?sny e Weston McKennie non voleranno in Germania col resto squadra. Il motivo è semplice: la dirigenza bianconera spera di completare le loro cessioni già nei prossimi giorni. Per Tek sono tornate a riecheggiare le sirene arabe in una sorta di deja-vù: anche per l’Al Ittihad il polacco rappresenta l’alternativa alla prima scelta Ederson (Manchester City). Un film già visto nelle scorse settimane con l’Al Nassr, anche se a Torino sperano ora in un epilogo diverso. Altrimenti occhio sempre al Monza che potrebbe prendere pure De Sciglio, a patto che la Juventus copra, sotto forma di incentivo all’esodo, il 70% dello stipendio dell’ormai ex numero uno bianconero. Per quanto riguarda il centrocampista, invece, si aspetta l’offerta giusta dopo che il texano ha declinato le avance di club turchi e statunitensi. McKennie vuole restare in una delle top 5 leghe europee e in un club che disputi la Champions League possibilmente.