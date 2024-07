O me o lui: la suggestione Calafiori mette la Juve di fronte a una scelta

Mentre lavorano con il Nizza, i dirigenti bianconeri tengono d’occhio la situazione di Riccardo Calafiori, l’obiettivo della prima ora per il reparto arretrato. Man mano, però, sfumato all’orizzonte sia - si è raccontato sulla via Emilia - per l’ostracismo del Bologna indignato per lo scippo di Thiago Motta, sia (magari soprattutto, va...) per l’inserimento dell’ Arsenal che ha messo sul piatto 40 milioni, salvo poi fermarsi dopo la richiesta del Bologna che ha deciso di salire a 50, conscio del fatto di doverne girare quasi la metà al Basilea in virtù dell’accordo sulla rivendita.

Bologna su Rugani

Lo stato dell’arte è che il difensore “rischia” di andare in ritiro con il Bologna, quello stesso Bologna che intanto ha aperto concretamente la discussione per l’acquisto di Daniele Rugani, difensore a cui la Juve ha appena rinnovato il contatto. Non c’è, ovviamente, nessuna ritorsione da parte bianconera così come non ci sarebbe nessun ostracismo (con buona pace degli astiosi narratori) da parte degli emiliani nel caso in cui la Juve intendesse riprendere in mano il dossier Calafiori. Il problema, casomai, è che comunque il Bologna non scende dalla pretesa di 50 milioni, anche a costo di tenere un anno ancora il difensore (e magari vederselo valorizzato ulteriormente dalla vetrina Champions) e la Juve deve fare una scelta: o lui o Koopmeiners. Ecco: in questa fase storica è più di una sensazione quella secondo cui l’investimento top sul mercato sia destinato alla ricerca del centrocampista, senza per questo considerare Todibo una seconda scelta. Certo, se poi i tempi con il Nizza dovessero dilatarsi oltremodo e la pista verso Bologna si allargasse ad autostrada rispetto all’attuale sentiero di campagna infestato dai rovi, ecco che la suggestione si trasformerebbe in qualcos’altro di molto più concreto. Ma siamo, per ora, alle suggestioni.