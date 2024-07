Todibo ha scelto: solo Juve! Ma il braccio di ferro va avanti…

Jean-Clair Todibo è l’uomo del presente. L'attualità racconta di come la Juventus abbia raggiunto un’intesa (indiscrezione peraltro già in circolo da tempo) con il difensore centrale del Nizza da cui è già stato prelevato il centrocampista Khephren Thuram . Dunque: Cristiano Giuntoli ha un accordo “blindato” con il rappresentante del difensore sulla base di 2,5 milioni (più i soliti, oramai mistici, bonus) di euro a stagione per 5 anni. Un contratto che evidentemente soddisfa assai il difensore francese che, pur di abbracciare il progetto bianconero, ha rifiutato altre offerte provenienti dalla solita Premier League dei soliti West Ham, Newcastle e Aston Villa .

Todibo vuole la Juve

Ma niente: lui vuole raggiungere l’ex compagno e amico Thuram e, così, aspetta con ansia l’accordo tra la Juve e il Nizza perché sì: sopravvive questo “piccolo” dettaglio che uno dei club inglesi (il West Ham, a quanto risulta) sia disposto a versare al Nizza i 35 milioni richiesti per il cartellino. La Juventus no. E dovrà dunque trovare un accordo con i francesi, magari sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a una cifra complessiva intorno ai 25 milioni euro. Tutto sommato equa, soprattutto se si tiene conto del fatto che fuori dalla comfort zone francese, vale a dire nelle esperienze con Barcellona, Schalke e Benfica, Todibo ha messo assieme appena 17 presenze: un po’ pochino per giudicarlo pronto. Certo: nelle quattro annate al Nizza ne ha sommate 136, di cui 33 nella scorsa stagione agli ordini di Farioli, e questo induce a un certo ottimismo che, comunque, la Juve non valuta superiore a quella cifra. Il Bologna intanto ha aperto concretamente la discussione per l’acquisto di Daniele Rugani, difensore a cui la Juve ha appena rinnovato il contatto.