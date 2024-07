Da Bonny a Lucca, da Belotti a Luvumbo: trova il bomber, trovi la salvezza

Sono gli anti eroi, quelli che dovranno trascinare le squadre di provincia alla salvezza, i salvagenti delle piccole in perenne rincorsa per cercare almeno di accorciare il divario con le big. In direzione ostinata e contraria. I bomber della classifica di destra stanno lucidando gli scarpini e allenando la testa (in tutti i sensi) per essere pronti ai nastri di partenza. Il Como, che si propone come una neopromossa di lusso, è già la regine dell’‘altro mercato’ con il colpo Belotti. A quasi 31 anni “Il Gallo” può anche pensare di essere all’ultimo contratto importante. Uscito anche dal giro della Nazionale, non va in doppia cifra da tre anni. Dopo il Torino, le esperienze con Roma e Fiorentina non sono state esaltanti. In riva al Lario può rigenerarsi. Fabregas lo metterà a supporto del trio Strefezza-Cutrone-Da Cunha, gli uomini decisivi per la promozione in Serie A. Il Parma si ritrova in casa il duo romeno Man-Mihaila galvanizzato dal buon Europeo e coltiva alte aspettative per il francese Bonny, che a 20 anni è chiamato a confermare quanto di buono si è sempre detto sul suo conto nelle nazionali giovanili transalpine (nel marzo scorso l’Equipe lo mise in coppia d’attacco con Mbappè in un Top 11 francese di fine settimana). A Venezia non vedono l’ora di mettere alla prova il finlandese Pohjanpalo (41 gol nelle ultime due stagioni in B), che in Bundesliga con il Bayer Leverkusen non riuscì ad impattare secondo i desiderata e che a 30 anni ha tutto per non lasciarsi sfuggire l’ultimo treno della gloria. Il suo destino sembrava scritto alla Lazio, ma il Venezia sta tenendo duro perché sa che la salvezza passerà anche e soprattutto dai gol del nazionale finlandese. Il Cagliari, in attesa di risolvere il nodo Lapadula (lo vogliono almeno quattro top club della Serie B), è più che mai focalizzato su Luvumbo. L’angolano cerca nella prossima stagione continuità di prestazione e soprattutto in fase realizzativa (4 gol nell’ultimo campionato) anche se con i suoi strappi alla Leao è già importante per mandare in buca i compagni di squadra (ben 6 infatti gli assist a referto).